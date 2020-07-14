إستئناف عملية الترحيل بالعاصمة غدا

ستستأنف مصالح ولاية الجزائر عملية الترحيل غدا الأربعاء .

وأفادت بلدية برج البحري عبر صفحتها على الفايسبوك، أن سكان الحي القصديري بن جعيدة معنيون بعملية الترحيل غدا الأربعاء إبتداءً من الساعة 5h00 صباحا.

وشددت مصالح البلدية على السكان بضرورة تحضير أنفسهم و هذا لتسهيل عمل السلطات المحلية والأمنية، مضيفة أن المبلغ المطلوب لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري يقدر بـ 37000 دج حقوق المفتاح.

وذكرت ذات المصالح، أنه على جميع السكان الالتزام بإجراءات الوقاية من وباء كورونا بوضع الكمامة والتباعد الجسدي.