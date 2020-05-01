إستئناف منافسة كأس الجمهورية بعد رفع الحجر الصحي

وافق المكتب الفيدالي للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، خلال اجتماعه أمس الخميس، بتقنية الفيديو، على استئناف منافسة كأس الجمهورية 2019- 2020، أكابر، مباشرة بعد رفع الحجر الصحي.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، أنه سيتم برمجة مباريات الدور ربع النهائي إياب، الدور النصف نهائي، والنهائي، بعد رفع الحجر الصحي.

وفيما يخص كأس الجزائر للسيدات، والفئات الشبانية، أوضح ذات البيان، أنها مؤجلة إلى الموسم القادم، قبل انطلاق منافسة البطولة المحلية.

ومن جهة أخرى تقرر خلال ذات الإجتماع، انتهاء الموسم الكروي بالنسبة للبطولة المحلية للفئة الرديف، آكابر سيدات، الفئات الصغرى، وكرة القدم داخل القاعة.