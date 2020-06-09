إستئناف نشاط القطاع السياحي في تونس قريبا

أعلنت السلطات التونسية اليوم الثلاثاء ، عن خلو بلادها لليوم السادس على التوالي من أي إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يعزز فرص استعادة القطاع السياحي لنشاطه قريبا.

و لم تسجل مخابر تونس أي إصابة جديدة محليا وكذلك نفس الشيء لدى الوافدين من الخارج.

ليستقر عدد الاصابات عند 1087 إصابة منذ بدء تفشي الفيروس.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 982 شخصا، في حين استقر عدد الوفيات عند 49 حالة.

ومع رفع حظر التجوال الليلي منذ أمس الاثنين عادت الحركة في المطاعم والمقاهي لتمتد حتى ساعات متأخرة.

وتستعد تونس لفتح الحدود بالكامل أمام الرحلات الدولية بدءا من يوم 27 جوان الجاري، وتتوقع الحكومة عودة السياح في جويلية.

كما نشرت وزارة السياحة التونسية اليوم برتوكولا، يتضمن الإجراءات الصحية التي يتوجب اتباعها من قبل السياح الراغبين في قضاء عطلاتهم في تونس.

ويتضمن البروتوكول إجراءات النظافة والتعقيم، والتباعد الجسدي في المسابح والمطاعم وأنشطة الترفيه.