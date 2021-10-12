إستئناف نشاط النقل البحري للمسافرين

أعلنت وزارة النقل عن إستئناف نشاط المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، حسب البرنامج الذي تم اعتماده والمتضمن رحلتين أسبوعيا، في اتجاه كل من إسبانيا وفرنسا.

ويأتي هذا تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، وفي إطار مساعي الحكومة لتسهيل عملية تنقل المواطنين نحو مختلف الوجهات الدولية، حسب بيان لوزارة النقل.

وأوضح بيان الوزارة، إن الرحلتان تتوزعان كالتالي:

إسبانيا “ألياكنت”: رحلة واحدة في الأسبوع بالتناوب “الجزائــر – أليكانت – الجزائـر”، و”وهران – أليكانت- وهران”.

وستنطلق أول رحلة يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 من وهران.

فرنسا (مرسيليا): رحلة واحدة في الأسبوع.

وسيتم استغلال الرحلة نحو مرسيليا بواسطة الباخرة الجديدة “باجي مختار III” ، ابتداءً من الفاتح نوفمبر 2021.

هذا وسيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات إضافية نحو وجهات أخرى من طرف السلطات العليا حسب تطورات الوضع الصحي للبلاد، يضيف البيان.

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