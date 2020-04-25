إستئناف نشاط سيارات الأجرة مؤجل إلى غاية إشعار آخر

أعلن الوزير الاول عبد العزيز جراد ان استئناف نشاط سيارات الأجرة داخل المحيط الحضري مؤجل إلى غاية إشعار آخر .

وحسب مصالح الوزارة الأولى في بيان لها فإن استئناف نشاط سيارات الأجرة بعد إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلقة بالأمن الصحي الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل.

هذا وقد أصدر اليوم الوزير الاول عبد العزيز جراد اليوم تعليمة إلى الدوائر الوزارية ولاة الجمهورية لتوسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية.

ويتعلق الامر بالنشاطات والـمحلات التجارية الآتية:

– سيارات الأجرة الحضرية.

– قاعات الحلاقة؛

– الـمرطبات والحلويات والحلويات التقليدية؛

– الـملابس والأحذية.

– تجارة الأجهزة الكهرومنزلية.

– تجارة أدوات وأواني الـمطبخ.

– تجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات.

– تجارة الـمجوهرات والساعات.

– تجارة مستحضرات التجميل والعطور.

– تجارة الأثاث والأثاث الـمكتبي.

– الـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية.

– تجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العمومية (الـمنتجات الخزفية، والـمُعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والرُكام والـروابط.

مواد الطلاء، والـمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب … إلخ).

بينما أنشطة الحلاقة وكذا تجارة الـملابس والأحذية، فيتعين على الولاة تحديد شروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها بكل صرامة.