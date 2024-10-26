إستبدال قاضية في الجنائية الدولية لقضية مذكرة اعتقال نتنياهو

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، عن استبدال القاضية الرومانية يوليا موتوك التي كانت تنظر في طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وحسب ما أفاد به موقع العربي بوست، تم استبدال القاضية الرومانية، بسبب أسباب صحية، وتم تعيين القاضية السلوفينية بيتي هولر بديلاً لها.

وكان ممثلو الادعاء قد طلبوا في مايو الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت. متهمين إياهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التغيير إلى تأخير إضافي في النظر في القضية، إذ تحتاج القاضية الجديدة وقتًا لمراجعة جميع الوثائق.

وفي أوت الماضي، شدد المدعي العام كريم خان على أهمية التعجيل في إصدار القرارات المتعلقة بأوامر الاعتقال.

محذرًا من أن التأخير يؤثر سلبًا على حقوق الضحايا، وأكد أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.

داعيًا إلى رفض الطعون القانونية التي قدمتها إسرائيل وبعض الأطراف الأخرى.