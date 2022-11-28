إستبعاد الحارس أونانا عن مواجهة صربيا لأسباب إنظباطية

كشفت وسائل إعلام أوروبية اليوم الإثنين، عن سبب غياب الحارس الدولي الكاميروني، أندري أونانا،عن مواجهة منتخب بلاده ضد المنتخب الصربي، برسم فعاليات كأس العالم قطر 2022.

وكشف موقع “أرأم سي” الفرنسي، أن سبب غياب الحارس اللكاميروني أندري أونانا عن مواجهة صربيا برسم الجولة الثانية للمجموعة السابعة ضمن فعاليات المونديال، يعود لسبب تأديبي.

وأوضح المصدر، أن سبب إبعاد المدرب سونغ للحارس أونانا، يعود بسب رفض الحارس تعليماته.