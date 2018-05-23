إستبعاد هني يطرح التساؤلات ويفضح ماجر!!

جاء عدم إستدعاء الدولي الجزائري، سفيان هني لصفوف المنتخب الوطني، ليطرح الكثير من التساؤلات، بخصوص المعايير المُعتدمة لإختيار عناصر “الخضر”.

ويأتي عدم الإعتماد على نجم “سبارتاك موسكو” غير مفهوم بالمرة، خاصة وأنه قدم موسما ممتازا مابين الدوري الروسي والبلجيكي.

وسجّل خريج “نانت” 12 هدفا وقدم كُرتين حاسمتين هذا الموسم، كما هز الشباك أربع مرات مع “الخضر”، وهذا منذ 2017.

وجاء تعويض هني بلاكروم، ليفضح “الخيارات غير المنطقية” لرابح ماجر، الذي سيمنح الفُرصة لعنصر لا يُحقق الإجماع حتى في شباب بلوزداد.

وإعتبر بعض المُتابعين بأن أسطورة “بورتو”، إستبعد “هني” بعد عدم تقبل الأخير، لإستبداله خلال الودية الأخيرة أمام “إيران” بشكل مُبكر.

وفي انتظار حصول تفاصيل أكثر دقة، يبقى صاحب الكعب الذهبي وقراراته نقطة استفهام كبيرة، يعجز أي كان عن تفسيرها للساعة.