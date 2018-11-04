إستبيان لوزارة الداخلية حول موسم الإصطياف 2018

وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على موقعها الرسمي،

إستبيانا، يتعلق بتقييم موسم الإصطياف لسنة 2018.

وحسب ما أوردته الوزارة على موقعها الرسمي، يهدف هذا الاستبيان، إلى إشراك المواطن في عملية تقييم موسم الاصطياف 2018.

هذا باعتباره المستفيد الأول من مختلف الخدمات والتدابير المتخذة من طرف اللجنة المتعددة القطاعات،

وذلك فيما تعلق بتسيير موسم الاصطياف بشكل عام والشواطئ على وجه الخصوص.

نتائج هذا الاستبيان ستسمح-حسب الوزارة- برصد وتحديد النقائص التي سيتم تصحيحها وتفاديها عند إعداد مخطط العمل للتحضير لموسم الاصطياف 2019.