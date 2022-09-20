قناة النهار إستثمار: صدور النصوص التطبيقية لقانون الإستثمار الجديد بقلم النهار أونلاين نشر في 20 سبتمبر 2022 - 21:58 شارك غرِّد أرسل 87 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/z3qFI اقرأ أيضا "طفل ناجي من المجـ ـزرة المرورة بالنعامة .." كنت نقول للسائق ماتجريش يقولي أسكت عليا قناة النهار 31 أوت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يدعو ملك البحرين لحضور القمة العربية قناة النهار 15 سبتمبر صريح جدا: بالأرقام.. هذا ما أنفقه الجزائريون لإقتناء الأدوات المدرسية قناة النهار 05 سبتمبر الشيخ النوي: الطرقات تحصد أرواح الجزائريين.. يا وزارة النقل لازم تراقبو الحافلات قناة النهار 01 سبتمبر نهاركم جديد.. هذه الاخطاء الشائعة في التنويم المغناطيسي قناة النهار 04 سبتمبر دلال خير: حادثة مأساوية خلفت آثارا عميقة لا يمحوها الزمن.. قصة مؤثرة للطفل ياسر قناة النهار 09 سبتمبر جزائريون: تدريبات قاسية ومهارات خارقة قناة النهار 19 سبتمبر قالمة: الشروع في عملية تعويض قرابة 100 فلاح متضرر من الحرائق قناة النهار 05 سبتمبر نهاركم جديد/ تمارين رياضية منزلية سهلة ومفيدة قناة النهار 01 سبتمبر أهالي ضـ.حايا حادث الجلفة: كارثة..ماعندناش أطباء والقطرة في السبيطار لازم السلطات تجي على غفلة وتشوف قناة النهار 10 سبتمبر