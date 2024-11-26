إستثمار.. عودة الشركات الكورية لصناعة السيارات بالجزائر

أعرب سفير جمهورية كوريا في الجزائر، يو كي جون، عن تفاؤل بلاده بتعزيز علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع الجزائر من خلال استكشاف فرص إستثمارية جديدة بين البلدين.

وفي مداخلة له خلال ندوة حول تطور الإقتصاد الكوري وآفاق الشراكة الإقتصادية المعززة مع الجزائر. المنظمة من طرف المدرسة العليا الجزائرية للأعمال. أشار السفير إلى أن المستقبل بين الجزائر وجمهورية كوريا “يبشر بآفاق واعدة للغاية”. مذكّرا بأن الجزائر هي البلد الوحيد في إفريقيا الذي أقامت معه كوريا الجنوبية “شراكة إستراتيجية”.

وبخصوص إمكانية عودة الشركات الكورية الجنوبية العاملة في صناعة السيارات إلى الجزائر، قال الديبلوماسي الكوري أن هذه الشركات ستعود بلا شك إلى الجزائر.

وأكد السفير على جودة المبادلات الإقتصادية بين البلدين، مسلطا الضوء على أهم القطاعات ضمن هذا التعاون. من بينها الطاقة والتكنولوجيا والمنشآت القاعدية. كما دعا إلى “استكشاف الفوائد المتبادلة” لاقتصادي البلدين من أجل تعزيز التعاون فيما بينهما.

وحسب السفير، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية مع الجزائر 3,4 مليار دولار سنة 2023. مع فائض في الميزان التجاري لصالح الجزائر.

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