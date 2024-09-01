إستثمار قطري لفتح 500 فضاء تجاري عبر الوطن

قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، أنه سيتم زيادة الاعتماد على المساحات التجارية الكبرى كأداة فعالة لتنظيم تموين السوق الوطنية وضبط الأسعار.

وكشف زيتوني لدى اشرافه على افتتاح متجر “فور ويكس”، بالمركز التجاري “مارينا مول” المقابل لجامع الجزائر، عن إستثمار قطري في هذا المجال من شأنه فتح 500 فضاء تجاري على مستوى ولايات البلاد. مما سيسمح بتوفير 10 آلاف منصب شغل.

وأوضح الوزير، أن مثل هذه الفضاءات الكبرى يعد أحد الوسائل التي يعول عليها لضمان تموين السوق بالسلع بطريقة منتظمة. وكذا تقليص عدد الوسطاء في مسار التوزيع، ما من شأنه توفير أسعار تنافسية وكسر المضاربة.

وأضاف الوزير أن هذا النمط من تجارة التجزئة يسمح للزبائن باقتناء حاجياتهم بأريحية كبيرة. خصوصا مع تنوع منتجاتها واستعمالها للتكنولوجيات الحديثة على غرار وسائل الدفع الإلكتروني.

مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على العمل على تدارك التأخر المسجل في مجال المساحات التجارية الكبرى. (التي تفوق مساحتها 2500 متر مربع) حيث لا يتعدى عددها حاليا 58 فضاء.

كما كشف الوزير، بأن مصالحه قد باشرت العمل على تأطير نشاط المساحات التجارية الكبرى. حيث “ستشرع في تحضير الاطار القانوني الخاص بهذه المساحات. بالإضافة إلى مراكز الشراء مع تسهيل الاجراءات لاستقطاب المستثمرين”.

وأضاف زيتوني، أن السوق الوطنية ستشهد قريبا دخول مستثمرين من الجزائر وأجانب. في مجال المساحات التجارية الكبرى ومراكز الشراء والتوزيع.

الوزير يُشدد على ضرورة إلتزام هوامش أرباح معقولة

وخلال جولته بأجنحة المتجر التي تتربع على مساحة 6000 متر مربع، وتشغل حوالي 400 عاملا في حوالي 35 مهنة. شدد الوزير على ضرورة التزام هوامش أرباح معقولة بالأخص في المنتجات التي يكثر عليها الطلب.

مشيرا إلى أن كثرة الوسطاء تسببت في رفع الاسعار إلى مستويات غير معقولة، على غرار ما حصل مؤخرا بالنسبة للموز.

وتسعى “فور ويكس” من خلال مخططها التنموي 2024-2032 الى فتح 81 نقطة بيع على مستوى الجزائر الكبرى. من بينها 14 نقطة من نوع “هايبر ماركت”. و43 “سوبر ماركت كبير” و24 متجرا جواري.

بالإضافة الى 12 نقطة بالهضاب العليا، و10 بالغرب الجزائر و12 بالجنوب من نوع “هايبر ماركت”.