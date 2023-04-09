قناة النهار إستثمار: مغتربون بخطى ثابتة نحو النجاح في مجال صناعة السفن بقلم النهار أونلاين نشر في 09 أفريل 2023 - 11:15 شارك غرِّد أرسل 108 0 إستثمار: مغتربون بخطى ثابتة نحو النجاح في مجال صناعة السفن. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NpjIN اقرأ أيضا هذا هو دور كل فرد من أفراد فرقة "جمعاوي أفريكا" قناة النهار 08 أفريل بك نفتخر / تكريم أوفى صديق 🥰نادر في زماننا 🥰لم يترك صديقه بعد أن أسقطه المرض قناة النهار 01 أفريل شارع السياسة: رئيس الجمهورية يعدل الحكومة .. تغييرات لبعث القطاعات المتعثرة قناة النهار 19 مارس مفيدة عداس: "كاين مشاهد "عنف" الكبير ما يقدرش يشوفها" قناة النهار 03 أفريل ريحة البلاد / اليوم فطرنا عند عقيلة 🥰زوجها بكى من شدّة الحنين للأمّ😢😢إستقبال وفطور على طريقة الملوك قناة النهار 08 أفريل رجال صدقوا / مصعب بن عمير بن هشام قناة النهار 07 أفريل النفس و الصيام : هل مانزعم فعله هو حقا ما نفعله؟ قناة النهار 04 أفريل هكذا كانت الأجواء بعد نهاية لقاء الخضر أمام النيجر قناة النهار 28 مارس واش داني / لصقلو في الحانوت ورقة "مجانا للضيوف خارج الولاية"😂 وجا يدّي فيستا باطل 😂 الباتني فاقلو قناة النهار 26 مارس صريح جدا: لماذا لا يتحكم الجزائريون بغضبهم في رمضان ؟ قناة النهار 09 أفريل