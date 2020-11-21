إستثناء الهواتف النقالة ومعدات الإعلام الآلي من الإعفاءات الضريبية

حدد مرسوم تنفيذي شروط وكيفيات قبول المتعاملين الممارسين لأنشطة المنتجات والمعدات الإلكترونية والكهرومنزلية للإستفادة من النظام الجبائي التفضيلي.

ووفق المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فإن شروط القبول في النظام الجبائي التفضيلي جاءت كمايلي:

إعفاء المواد الأولية المستوردة أوالمقتناة محليا من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة tva.

كما تم إعفاء المكونات المقتناة لدى المناولين الناشطين في إنتاج المجموعات والمجموعات الفرعية الموجهة للمنتوجات والتجهيزات الإلكترونية والكهرومنزلية من من الحقوق الجمركية وtva.

وتخضع جميع المجموعات والمجموعات الفرعية والملحقات المستوردة في شكل منفصل أومجموعات من قبل المتعاملين الذين بلغوا معدل الإدماج المطلوب للحقوقو الجمركية بقيمة و tva بـ 19 بالمائة.

في حين إستثنى المرسوم التنفيذي معدات الهواتف النفالة وأيضا معدات الإعلام الآلي من مجال تطبيق الإجراءات الجديدة.

وترتبط إجراءات الإستفادة من النظام الجبائي التفضيلي بملف يخضع لدراسة لجنة تقنية تتشكل من ممثلين عن وزارات الصناعة والمالية والتجارة قبل تسليم مقرر التقييم التقني إلى صاحبه.

وذلك من طرف الوزير المكلف بالصناعة في أجل لا يتجاوز 45 يوما بالنسبة للفترة التي تشمل المدة بين مرحلتي الإدماج حسبما هو محدد في دفتر الشروط.

وينص المرسوم على وجوب تبرير نسبة الإدماج المحققة في بداية كل مرحلة إنتاج المنصوص عليها في دفتر الشروط الملحق بالمرسوم، وبعد تحقيق نسبة الإدماج النهائية المطلوبة بالنسبة لكل منتوج يتم تجديد مقررات التقييم التقني سنويا.

بينما نص المرسوم على إجراءات الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي التالية:

تكوين ملف طلب الحصول على مقرر التقييم التقني على مايلي :

استمارة طلب مقرر التقييم التقني يتم ملؤها بعناية وترفق بالوثائق التبريرية اللازمة حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني بهذا المرسوم.

نسخة من السجل التجاري تتضمن النشاط المعني.

نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.

دراسة تقنية اقتصادية مفصلة لتبرير نجاعة المشروع، والجدوى التقنية وكذا مجموع الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة.

. ويجب أن تحتوي هذه الدراسة، إضافة إلى المعطيات والــجداول المــالـيـة المتـعـلــقـة بالاستـثـمـار والاستـغــلال، على مخططات الورشات وتنظيمها، وكذا قائمة وطبيعة المعدات المخصصة لهذا الغرض.

دفتر الشروط ممضيا بالأحرف الأولى ومؤرخا وموّقعا من طرف المتعامل أوممثله المؤهل قانونا والمتضمن عبارة “قرئ وصودق عليه”.

القوائم الكمية للمواد الأولية والمكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية، التي سيتم استيرادها أواقتناؤها محليا حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم.

قائمة المكونات والمجموعات والمجموعات الفرعية المنتجة محليا التي ستدمج في المنتوج موضوع طلب مقرر التقييم التقني.

يودع الملف في نسختين، ورقية ورقمية، لدى الأمانة التقنية للجنة، مقابل الحصول على وصل إيداع.

ويتضمن دفتر الشروط على سبيل المثال نسبة إدماج مطلوبة تصل إلى 30 بالمائة عند صدوره بالنسبة للمواقد والمدافىء، لتصبح 60 بالمائة بعد مرور 12 شهرا، و70 بالمائة بعد مرور سنتين.

فيما يخص لآلات وأجهزة تكييف الهواء فإن المتعاملين مطالبون بتحقيق نسبة إدماج تقدر بـ 30 بالمائة عند صدور دفتر الشروط وتصل إلى 70 بالمائة بعد مرور 36 شهرا.

ووفق دفتر الشروط لا بد من على تحقيق نسبة إدماج تصل إلى 60 بالمائة بالنسبة للثلاجات عند الإنطلاق، وتصبح 70 بالمائة بعد مرور 24 شهرا.

بينما شاشات المونتيور وأجهزة عرض الصور غير المزودة بأجهزة الاستقبال التلفزيوني، وأجهزة الاستقبال التلفزيوني فإن دفتر الشروط ينص على تحقيق نسبة إدماج 30 بالمائة في البداية، وترتفع بعد 24 شهرا لتصبح 50 بالمائة.