إستثنائيا .. إنطلاق وتوقف القطارات بمحطة حسين داي في العاصمة 

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها اليوم عن إضطراب في حركة سير القطارات بسبب عطب تقني على مستوى محطة المعدومين بالجزائر العاصمة.

واضحت شركة sntf في ذات البيان أن عطبا تقنيا على مستوى محطة المعدومين بالعاصمة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي ذي التوتر العالي.

وعلى إثر ذلك ستعرف حركة سير قطارات ما بين الجزائر العاصمة وكل من الثنية، زرالدة، العفرون وتيزي وزو، اضطرابا مؤقتا خلال هذا المساء.

ولهذا ومن أجل تسهيل حركة تنقل المسافرين فإن قطارات خطوط ضاحية الجزائر ستنطلق وتتوقف استثناءً في محطة حسين داي.

كما سخرت شركة sntf كل إمكانياتها البشرية والمادية من أجل استئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.