إستثنائيا.. هذا هو موعد صب منحة البطالة

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في بيان لها اليوم عن تسبيق موعد صب منحة البطالة للمعنيين بها.

وأوضحت الوكالة في ذات البيان عبر حسابها على الفيسبوك أن موعد صب منحة البطالة اليوم الأربعاء بدلا من يوم غد الخميس 28 سبتمبر 2023.

وجاء هذا التسبيق في موعد صب المنحة لمصادفة يوم المولد النبوي الشريف بتاريخ 28 سبتمبر الجاري، لمواعيد المستفيدين من منحة البطالة. وذلك بإعتباره يوم عطلة رسمية، ولهذا تّم تسبيق المواعيد لليوم الأربعاء”.

كما دعت الوكالة المعنيين، لمراجعة الرسائل النصية بهواتفهم النقالة، لأنّه سيتم إرسال رسائل قصيرة بهذا الخصوص لكل مستفيد.