إستثنائيا شهر مارس.. هذه تواريخ صب منح المتقاعدين

تزامنا مع إحياء اليوم الوطني لذوي الهمم المصادف ليوم 14 مارس من كل سنة كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي عن رزنامة إستثنائية لصب منح المتقاعدين لهذا الشهر.

وبالمناسبة ذكر جعفر عبدلي ان هذا الشهر وإشتثنائيا سيتم صب المعاشات المثمنة بالزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية. بالإضافة الى المخلفات لشهر جانفي وفيفري.

وصب هذه المعاشات يكون من 15 إلى 20 مارس 2023. حيث سيكون كل المستفدين من هذه المعاشات يوم 21 و 26 من كل شهر سيتم تقريب تاريخ صب معاشاتهم إلى يوم 18 مارس.

بينما الذين كانوا يستلمون معاشاتهم يوم 21 و22 من كل شهر سيتم صب معاشاتهم يوم 18 مارس.

اما بخصوص المتقاعدين الذين يستلمون منحهم يوم 23و24 من كل شهر سيتم صب معاشاتهم يوم 19 مارس.

وأخيرا المتقاعدين الذين يستلمون منحهم يوم 25 و26 من كل شهر سيتم صب معاشاتهم يوم 20 مارس.

وذكر المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد ان رزنامة صب المعاشات والزيادات لشهر مارس ستكون إستثنائيا. وذلك بأمر من الرئيس تبون الذي طلب صب المعاشات مع الزيادات قبل شهر رمضان المعظم.

كما كشف جعفر عبدلي هذه الزيادات مست ما يقارب مليونين و700 الف مستفيد بقيمة مالية إجمالية قدرت بـ 130 مليار دينار.

واعلن عبدلي عن إنطلاق أسبوع المساعدة الاجتماعية في البيت تحت شـعار” مرافقة.. قرب وتواصل”، بهدف التعريف بالآليات التي تم تسخيرها لفائدة المتقاعدين، المعطوبين، العجزة والمعاقين، من أجل أنسنة العلاقة والتكفل الأمثل بانشغالاتهم.

وهذا عبر 58 ولاية اين سيتم التكفل بالجهودب التي يتم تقديمها في هذا المجال. وذلك من خلال مرافقة المتقاعدين. ومرافقتهم على القيام بمختلف الإجراءات الإدارية للحصول على التجهيزات واللوازم الطبية, دون عناء التنقل، على غرار الكراسي المتحركة و السماعات الطبية.