إستجابة لبلاغ مواطن عبر فيسبوك.. شرطة البليدة توقف سائقي حافلتين لنقل المسافرين

أوقفت مصالح أمن ولاية البليدة اليوم السبت سائقي حافلتين لنقل المسافرين قاما بمناورات خطيرة على الطريق العام.

عملية التوقيف جاءت استجابةً لبلاغ ورد إلى مكتب الاتصال بـ أمن ولاية البليدة عبر صفحة شرطة البليدة” على فيسبوك. وذلك بشأن قيام سائقي حافلتين لنقل المسافرين بمناورات خطيرة على الطريق العام، مما شكل خطرًا على حياة الركاب والمارة، إضافة إلى تغيير خط السير.

وعلى إثر ذلك تم إتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق الفوري مع الوحدات العملياتية في الميدان.

ليتم توقيف الحافلتين من قبل فرقة الأمن العمومي بـ أمن أولاد يعيش. واتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائقين المخالفين.