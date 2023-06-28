إستجابة واسعة للتجار في أوّل أيام عيد الأضحى عبر 7 ولايات

أعلنت المديرية الجهوية للتجارة ناحية باتنة عن تسجيل إستجابة واسعة في أوّل يوم من عيد الأضحى المبارك من طرف التجار والمتعاملين الاقتصاديين المسخرين لضمان المداومة عبر 7 ولايات شرقية.

ووفقا لذات المصدر تم تسجيل تخلف 12 تاجرا عن المداومة عبر ولايات باتنة وقسنطينة وبسكرة وخنشلة وتبسة وأم البواقي وأولاد جلال من إجمالي المجندين.

كما تم تسخير 6269 تاجرا ومتعاملا اقتصاديا في مختلف النشاطات، منها خاصة المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه ووحدات تعبئة المياه المعدنية وإنتاج الحليب. وذلك عبر الولايات السبع التابعة المديرية الجهوية للتجارة ناحية باتنة.

واضاف المصدر ذاته تجنيد 272 عون رقابة عبر هذه الولايات لمتابعة مدى التزام التجار بالمداومة ومزاولة نشاطاتهم خلال هذه المناسبة الدينية تلبية لاحتياجات المواطنين.