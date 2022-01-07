إستجواب حسين نسيب وحطاب في قضية مجمع أمنهيد

شرع قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد في إستجواب حسين نسيب وزير الموارد المائية السابق.

اضافة الى محمد حطاب وزير الرياضة الأسبق بصفته والي ولاية سيدي بلعباس سابقا.

إستجواب حسين نسيب وزير الموارد المائية السابق

بعد استجواب قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد لحسين نسيب وزير موارد المائية السابق انكر التهم المنسوبة له.

وفي هذا السياق صرح انه زار ولاية بويرة في احدي المحطات وجد هناك مشروع لشركة لمنهيد يتعلق بتزويد مياه الشروب لولاية البويرة

و كان فيه إقتراح من طرف مدير الجزائرية للمياه.

و بإلحاح منه علي ضرورة الانطلاق في المشروع الاستعجالي لمنطقة المنصورة ببرج بوعريريج من اجل تزويد السكان بالمياه.

وذالك كون أن شركة امنهيد سبق لها و أن أنجزت مشاريع ناجحة لتزويد المياه بولاية البويرة.

كما اضاف نسيب انه لجأ للاستعجال بمنطقة المنصورة بإقتراح من مدير الجزائرية للمياه لابرام صفقة بالتراضي البسيط بين فور امهيد شركة عمومية و شركة امنهيد الخاصة.

و في 18 مارس وصلته رسالة رسمية من اجل تسريع ابرام الصفقات، و اضاف بأنه تم دراسة الملف على مستوى الحكومة

و كان فيه نقاش و منحت الموافقة بالاجماع لشركة امنهيد و تم ارسالها للجزائرية للمياه التي هي صاحبة المشروع.

و أشار بأن اللجوء للاستعجال كان الحل في مشروع تزويد المياه لمنطقة المنصورة، و أن الصفقة تمت في سنة 2015 و الاسعار كانت معقولة.

بالاضافة كذالك أن المبلغ الاجمالي هو 780 مليار نظرا لضخامة المشروع و كان فيه 13 خزان يتطبق على مساحة 800 كلم.

إضافة الى تجهيزات والملحقات الخاصة بالمشروع نظرا لضخامته .

إستجواب محمد حطاب وزير الرياضة الأسبق بصفته والي ولاية سيدي بلعباس سابقا

القاضي لمحمد حطاب: ماذا تقول بخصوص التهم الموجهة لك

حطاب: انفي كل التهم الموجهة لي، الفعل الذي قمت به يدخل ضمن المادة 48 من قانون المالية 2015 و التعليمة الوزارية 2015

التي تضمن بعض التسهيلات لتشجيع و خلق ثروة و مناصب شغل

القاضي: هل عندك معرفة شخصية مع المستثمر شلغوم

حطاب: المستثمر إستقبلته عادي ، و ليس لدي اي معرفة شخصية معه ،المشروع متواجد في منطقة صناعية قديمة جدا

القاضي: كم قيمة المشروع؟

حطاب: قيمة المشروع 60 مليار و يوفر 144 منصب شغل

القاضي: كيف استقبلت المستثمر؟

حطاب: استقبلته عادي جاءني المستثمر وجهته لكي يودع ملفه و لم اراه بعدها ، و بعد ايام جاءني مدير الصناعة،

قدم لي تقرير تقييمي بالموافقة من اجل خلق مناصب ، و قدم لي مشروع القرار و انا امضيته

حطاب: هو ملف عادي جدا يقوم به كل الولاة و ليس ملف شخصي

القاضي: هل المستثمر تنازل على المشروع؟

حطاب: المستثمر تنازل على المشروع في جويلية 2018 قبل بداية هذه المشاكل

القاضي: هل منحت طلب تع المستثمر بيدك لمدير الصناعة؟

حطاب: لا ، ختم الديوان ، سيدي الرايس البريد المركزي للولاية متواجد في منشاة ادارية تبعد عن مقر الديوان الذي كنت فيه حوالي 100 متر.

وهذا دليل انني لم امنح بيدي الطلب الى مدير الصناعة ،ملف الاستثمار وضعه المستثمر على مستوى مديرية الصناعة

و هو متواجد هنا المستثمر ممكن لك ان تسأله و يأكد لك الشيء الذي قلته

القاضي: اشرحلي الاجراءات بخصوص ايداع الملف من الناحية التقنية؟

حطاب: المستثمر طلب قطعة ارض مساحتها 2 هكتار انا لما جابلي مشروع القرار و هو طلب الزيادة في المساحة

انا لا استطيع ان أغير في مخطط التجزئة للقطعة الارضية، الامور التقنية مدير الصناعة هو الذي يجاوبك عليها

حطاب: انا النقطة التي لازم نحاوبك عليها اخفاء القرار لان امنهيد تنازلت على المشروع في جويلية 2018 و منحت القطعة الارضية

لمستثمر اخر بنفس المواصفات شكلا ومضمونا ، الشي المختلف هو المستفيذ.