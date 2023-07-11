إستحداث آليات توجيه إدارية وبيداغوجية.. بطاقة تسجيل إلكترونية لحاملي البكالوريا

إستحدثت وزارة التعليم والبحث العلمي آليات توجيه إدارية وبيداغوجية بهدف تسهيل التسجيلات لحاملي البكالوريا الجدد للموسم الجامعي 2023-2024.

وقال المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي علي شكري، في تصريح “لوأج”، أن الوزارة عملت على توسيع إستراتيجية “صفر ورق” لتشمل كل مسار تسجيل وتوجيه الطلبة. إلى جانب المرافق والخدمات المتعلقة بالنقل والإطعام والإيواء. مشيرا إلى أن حامل شهادة البكالوريا سيحصل على بطاقة تسجيل إلكترونية بمجرد دفع مستحقات التسجيل.

وأضاف شكري، أن مصالح القطاع أقرت “آليات تسجيل وتوجيه جديدة أكثر مرونة تعزز الفرص أمام حاملي شهادة البكالوريا الجدد. للتسجيل في التخصصات التي يرغبون فيها من خلال اللجوء إلى احتساب المعدل العام للبكالوريا. في حال ما إذا لم يسمح المعدل الموزون للطالب من تحصيل التخصص الذي يرغب فيه. وهو ما يرفع من نسبة تلبية الرغبات.

ويحدد المنشور الوزاري المتعلق بتوجيه حاملي شهادة البكالوريا الجدد انطلاق المرحلة الأولى من التسجيلات بداية من 19 جويلية لتستمر إلى 1 أوت. حيث تم برمجة إجراء التسجيلات الأولية عبر المنصة من 19 إلى 22 جويلية يليها تأكيد التسجيلات يومي 23 و 24 من الشهر الجاري. ثم معالجة الرغبات ما بين 25 جويلية و1 أوت ليتم عندها إعلان نتائج التوجيهات.

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