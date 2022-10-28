إستحداث أرضية رقمية لإيداع ومتابعة مناقشات أطروحات الدكتوراه

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إستحداث و بصفة فعلية منذ 20 أكتوبر الجاري. لأرضية رقمية خاصة بإيداع و متابعة مناقشات أطروحات الدكتوراه.

وحسب بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. فقد تم إستحدات أرضية رقمية خاصة بملفات مناقشات أطروحة الدكتوراه وذلك بصفة فعلية في 20 أكتوبر الجاري. في إطار السعي إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما أوردت بهذا الخصوص الوزارة رابط الأرضية كالتالي: www.progres.mesrs.dz/webfve.

كما دعت الطلبة المقبلين على مناقشة أطروحاتهم للإتصال بمؤسساتهم الجامعية لاستلام حساباتهم الخاصة بالمنصة. والتي ستسمح لهم بالولوج و إيداع ملف رقمي ستتم دراسته و متابعته عبر الأرضية الرقمية من طرف المتدخلين في العملية”.

و أشار نفس المصدر إلى أن هذه العملية تدخل في إطار التنفيذ الفعلي للمخطط الرئيسي لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. والذي تم عرضه ومناقشته من خلال 7 ورشات عند انعقاد الندوة الوطنية للجامعات في 24 أكتوبر الجاري بجامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة”.