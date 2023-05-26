قناة النهار إستحداث أرضية رقمية.. نقلة نوعية للرقي بقطاع الصحة بقسنطينة بقلم النهار أونلاين نشر في 26 ماي 2023 - 13:48 شارك غرِّد أرسل 50 0 إستحداث أرضية رقمية.. نقلة نوعية للرقي بقطاع الصحة بقسنطينة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XnsM3 اقرأ أيضا صريح جدا: ماذا استفاد الجزائريون من الأنترنت؟ قناة النهار 14 ماي "مدرب إتحاد عنابة يفـ.ـجّر فضيحة من العيار الثقيل.." بعض اللاعبين خونة وراح نكشفهم قناة النهار 17 ماي الألعاب الشعبية في طريقها للزوال بحكم إنتشار التكنولوجيا بتلمسان قناة النهار 22 ماي رئيس الجمهورية :" الفلاحة علم وليس تقاليد " قناة النهار 06 ماي شعبة الدواجن والبيض..تقنيات عالية وحلول ذكية لمواجهة العقبات قناة النهار 24 ماي الفريق أول السعيد شنقريحة يشارك في إجتماع رؤساء الأركان ومجلس وزراء الدفاع لإقليم شمال إفريقيا قناة النهار 06 ماي تبسة / دور الدرك الوطني في تسيير الأزمات والأخطار الكبرى ضمن مخطط تنظيم النجدة قناة النهار 19 ماي جـ ـرائم إختـ ـطاف الأطفال .. عقوبات وإجراءات ردعية ضد مرتكبيها قناة النهار 19 ماي وهران : أعشاب ومستحضرات لتقوية وتنشيط ذاكرة المقبلين على الإمتحانات المصيرية قناة النهار 20 ماي كاميرا النهار ترصد أسعار المواشي قبل عيد الاضحى بسعيدة قناة النهار 15 ماي