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إستحداث أزيد من 960 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة التقليدية 

أخبار الجزائر
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إستحداث أزيد من 960 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة التقليدية 
بقلم نسرين محفوف

كشف المدير العام للصناعة التقليدية بن أعلي عمشة، اليوم الأحد، أن القطاع قد استحدث أكثر من 960 ألف منصب شغل.

وقال إن خطة تطوير قطاع  الصناعة التقليدية ساهم بـ 334 مليار دج في الناتج الداخلي الخام للجزائر  خلال سنة 2017.

كما يعمل القطاع-يضيف- على دعم التكوين والتكوين عن  طريق التمهين لتأهيل الحرفيين وحاملي المشاريع.

وهذا من أجل تحقيق تنمية اقتصادية  مستدامة خارج اطار المحروقات.

وأوضح أن عدد المستفيدين في مجال التكوين  التقني خلال سنتي 2017/2018 قدر ب 5302 مستفيد.

وفي مجال التسيير بـ 6000 حرفي  حامل مشروع .

إلى جانب استفادة 7022 شاب حامل مشروع من تكوين عن طريق التمهين  .

وكذا استفادة 3144 محبوس داخل المؤسسات العقابية.

 


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