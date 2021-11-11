إستحداث أول كلية للصيدلة في الجزائر

أشرف اليوم الخميس، كل من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والصناعة الصيدلانية، على إفتتاح أول كلية للصيدلة في الجزائر، بجامعة يوسف بن خدة.

وبهذه المناسة، أكد وزير التعليم العالي، في كلمة له، إن استحداث أول كلية للصيدلة في الجزائر منذ الاستقلال هو ترجمة فعلية لإرادة السلطات العليا في البلاد الهادفة إلى تطور الصحة في الجزائر.

بالإضافة إلى تكوين كفاءات في المجال لترقية الصناعة الصيدلانية في الجزائر.

وأوضح الوزير، إن الهدف من إنشاء أول كلية للصيدلة هو الوصول إلى تكوين متخصص في فروع علمية جديدة. وتصل كلها لتكوين الطالب من أجل التحكم في جميع مراحل صنع الدواء.

وأشار الوزير، إلى أن الكفاءات التي يمتلكها الصيدلي بعد انتهاء مشواره الدراسي بهذه الكلية، يمكن استغلالها في العديد من المجالات على غرار علم التجميل.

وأكد بن زيان، إن كلية الصيدلة ومن هذا المنظور ستكون منافذ أكثر تطورا في مجال التشغيل.

مشيرا إلى أن هذه الكلية تعتبر واحدة من أقطاب الإمتياز التي ستجمع العديد من الكفاءات.

ومن جهته، ثمن وزير الصحة هذا الإنجار، معتبرا بأنه ثمرة طبيعية لإنجاز طويل للمشروع سبقه عمل ومواظبة بنفس طويل.

مشيرا إلى أن الصيدلة تتطور بوتيرة عالية في الجزائر.

وأورد الوزير، إن تكوين ممارسين في الصيدلة ذو كفاءة يكون على عاتق هذه الكلية.

فيما دعا وزير الصناعة الصيدلانية، للعمل سويا حكومة وطلبة وأساتذة ومكونين ضمن رؤية مشتركة من أجل إعداد صيادلة ذوي كفارات عالية.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp