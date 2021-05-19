إستحداث الديوان الوطني للأوقاف والزكاة

إستحدثت الحكومة الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، لتسيير الأملاك الوقفية وتوزيع الزكاة.

وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم إنشاء الديوان بموجب مرسوم تنفيذي رقم 179_21 مؤرخ في 3 ماي 2021.

ويعد الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي.

كما يخضع الديوان إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير.

ويقع الديوان تحت وصاية وزير الشؤون الدينية، ويكلف بتسيير الأملاك الوقفية، وتأجيرها واستغلالها.

وحسبما تضمنه المرسوم، فإن الديوان المستحدث سيكون آلية لتحصيل الزكاة وجمعها، وتوزيعها للمساهمة في التضامن والتراحم.

ويكون مقر الديوان في مدينة الجزائر، ويمكن للديوان إنشاء فروعا جهوية أو ولائية بموجب قرار الوزير الوصي وانشاء ملحقات في الخارج بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

الديوان أداة في مجال تسيير الأملاك الوقفية العامة واستغلالها وتنميتها واستثمارها طبقا لإرادجة الواقف ولأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها

كما يمكن للديوان البحث عن الأملاك الوقفية بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية.

اللجوء إلى جميع الطرق المتاحة قانونا من أجل إسترجاع الأملاك الوقفية المكتشفة، وحفظ الوثائق الخاصة بالأملاك الوقفية العامة.

بالإضافة إلى إنشاء بنك معطيات للأملاك الوقفية القابلة للإستثمار والتنمية.

كما يمكن للديوان، الإسهام في بناء المساجد والمدارس القرآنية والزوايا وتجهيزها وصيانتها في حدود الإمكانات المتاحة.

وأضاف المصدر، أن الديوان يمكنه تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية لمستحقي الزكاة.

ويـتلقـى الديوان في كـل ســنة مــالــية، مــســاهمة مالية مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية التي يفرضهادفتر الأعباء.

كما تدفع المساهمات المالية التي تعود للديوان مقابل التكفل بتبعات الخدمة العمومية وفقا للإجراءات المنصوص عليها.

وأوضح نفس المصدر، أن مساهمات الدولة يجب أن تكون موضوع حسابات منفصلة.