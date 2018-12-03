إستحداث الرمز المشفر لحماية السجل التجاري

قام المركز الوطني للسجل التجاري بعملية جديدة لعصرنة وتنظيم السجل من خلال إستبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل.

بنماذج جديدة تحمل الرمز الإلكتروني، الأمر الذي سيسمح بحماية وتأمين السجل من أية تلاعبات.

وقال إسماعيل دحمري مأمون الفرع المحلي لمركز السجل التجاري بالجزائر وسط، أن هذه العملية بسيطة ولاتتطلب وثائق كثيرة.

مشيرا إلى أن السجل التجاري المأمن إلكترونيا حامل للرمز المشفر هي تقنية الكترونية يمكن من خلالها التعرف على عنوان المراقبة.

وكل شخص حامل للتطبيق الإلكتروني يمكن تحميله عن طريق الهاتف النقال، من أجل تفادي التزوير والإحتيال.

كما سيمكن للتجار دخول بوابة الرقمنة عن طريق تحميل السجل التجاري الذي سيسهل تعاملاتهم مستقبلا.