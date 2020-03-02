إستحداث بطاقية وطنية لطالبي السكن بمختلف صيغه

قرّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إستحداث بطاقية وطنية لطالبي السكن يحصي كافة طالبي السكن، بمختلف صيغه.

وهذا من خلال وضع رقم تعريفي وطني لكل طالب سكن، على أن يتم تحيين كل المعلومات الضرورية دوريًا وفق البطاقيات المرجعية الّتي تملأ وتحيّن بإنتظام على مستوى المقاطعات الإدارية والدوائر.

وجاء في الصفحة الرسمية لولاية الجزائر على “الفايسبوك”، أنّه وعملًا بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بإعداد بطاقية وطنية خاصة بطالبي السكن، إحصاء ومباشرة إجراءات القضاء على الأحياء القصديرية والمساكن الفوضوية، وكذا معالجة المشاكل والنقائص التي تعاني منها مناطق الظّل عبر مختلف مناطق وجهات الوطن، والمدرجة كأولوية في برنامج الحكومة، تمّ أمس بقاعة محاضرات ولاية الجزائر، على غرار كافة ولاية الوطن، عبر تقنية المحاضرة والمتابعة عن بعد visio-conférence، أشرف عليها الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وتهدف هذه المناظرة إلى شرح طرق وآليات عمل التطبيقات المعلوماتية الجديدة الّتي إستحدثتها الوزارة، والرامية إلى التكفل بجميع جوانب المحاور الثلاثة.