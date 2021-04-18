إستحداث بكالوريا الفنون

إستمع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى عرض قدمه وزير التربية.

وخلال الإجتماع أبرز الرئيس تبون الدور المنتظر للثقافة والفنون، في تجسيد مشروع التغيير المنشود والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

كما أسدى الرئيس تبون عدة توصيات نذكر منها:

تقوية التربية الفنية في الوسط التربوي لجعلها مشتلة لتربية المواهب وتنميتها وطنيا في مختلف التخصصات للتوجه من القواعد نحو صناعة فنية حقيقية.

توجيه التلاميذ ذوي المواهب الحقيقية بدءا من السنة الأولى ثانوي إلى التخصص الفني، بهدف تكوينهم المبكر

فسح المجال للشباب الجزائري لتنمية مواهبه وهواياته في مختلف التخصصات.

أهمية التكامل والتنسيق التأمين بين قطاعات التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين المهني، في مجال التكوين الفني.

توفير كافة الشروط لإنجاح مشروع استحداث بكالوريا الفنون.

والهدف منه ضمان تكوين جيل جديد من محترفي الفن في مختلف التخصصات التي يتيحها هذا المجال الواعد.

وهذا من خلال استغلال الرصيد التاريخي الكبير للجزائر في بعده الدولي، الإفريقيوالمغاربي، وترقيته في التخصصات الفنية.