أفاد الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه تم إستحداث بوابة إلكترونية خاصة بالعمرة يستعملها إطارات الديوان.

وأضاف الديوان عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الهدف منه تسهيل الإجراءات على وكالات السياحة والأسفار.

مضيفا أن هنالك توافد كبير على مقر الديوان لممثلي وكالات السياحة والأسفار الناشطة والمرخصة لتنظيم عملية العمرة لهذا الموسم.

حيث قابله إطارات وموظفي مديرية نشاط العمرة بالانطلاق المبكر في استقبال جوازات سفر المعتمرين ودراسة ملفاتهم.

لتنطلق بعد ذلك عملية التأشير بالقنصلية السعودية، وتعتبر هذه الفترة على غرار المواسم السابقة كثافة في طلبات تأشيرات العمرة.

التي تنم عن الإقبال الكثيف للجزائريين لأداء مناسك العمرة خلال شهري شعبان ورمضان الكريم.

وأضاف الديوان أنه تماشيا مع هذه الإقبال والتوافد الكبير للمعتمرين ومواكبة لعمليات العصرنة والرقمنة الإلكترونية للتعاملات الداخلية والخارجية.

التي تنتهجها إدارة الديوان خلال السنوات الأخيرة، فقد تم استحداث بوابة إلكترونية خاصة بالعمرة يستعملها إطارات الديوان.

لتسهيل الإجراءات على وكالات السياحة والأسفار وتيسير عملية التواصل ولمتابعة نشاطاتهاو خدماتها.