إستحداث تطبيقات معلوماتية في ميادين اليقظة والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالبيئة

أقرت الحكومة إجراءات جديدة لتحسين الإطار المعيشي للمواطن وحماية البيئة وتوفير بيئة نظيفة.

وجاء خلال إجتماع الحكومة المنعقد أمس الأربعاء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، ضمان التسيير المدمج للنفايات.

ووأكد الوزير على تفعيل آليات التدقيق في تسيير مراكز الردم التقني وتحسين نوعية الدراسات المتعلقة بإنجازها.

وشدد بدوي على تحيين المخططات التوجيهية للبلديات وتحسين آليات تحصيل رسم رفع النفايات المنزلية.

بالإضافة إلى تفعيل الفرز والنقل الإنتقائيين للنفايات، والتأسيس ليوم وطني لعون النظافة، باقتراح يوم 20 فيفري من كل سنة.

وجاء في الإجتماع بضرورة المحافظة على التنوع البيولوجي، لاسيما من خلال إنشاء مرصد وطني للتنوع البيولوجي.

ويكون المرصد مزوّد بنظام إنذار مسبق والتسريع في تنصيب اللجان القطاعية للتنوع البيولوجي.

وأكد بدوي على تعزيز مهمة البحث العلمي على مستوى كل من حديقة التجارب بالحامة وحديقة لندن ببسكرة وتصنيفهما كحدائق نباتية قبل تصنيفهما عالميا، والتكفل بالمساحات الخضراء.

وأضاف الوزير أنه يجب تحسين آليات التنسيق بين القطاعات في المجال البيئي وترقية الطاقات المتجددة.

وطالب ذات المتحدث، بتعزيز آليات التحسيس والتربية البيئية، ومرافقة مختلف الشركاء وكذا تعزيز الحصول على المعلومة البيئية.

خاصة من خلال استحداث تطبيقات معلوماتية في ميادين اليقظة والإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالبيئة.

⁦من جهتها أسدى الوزير الأول تعليمات تخص تشجيع الإستثمار الخاص في المجال البيئي، عبر استغلال ما تحوزه بلادنا من مورد بشري.

كما شدد على الرفع من الوعي والثقافة البيئيتين لدى كل المسؤولين، لاسيما على المستوى المحلي بإقرار برامج تكوينية لفائدتهم.

وطالب الوزير بإعادة النظر في المرسوم المنظم لحديقة التجارب بالحامة، قصد تثمين هذا الموروث البيئي واستغلاله علميا وترفيهيا.