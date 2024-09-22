إستحداث تنظيم جديد يخص منح طلبة مدارس الإمتياز العليا
بقلم م .فيصل
أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم خلال ترأسه لإجتماع مجلس الوزراء بإستحداث تنظيم جديد يخص منح طلبة مدارس الإمتياز العليا.
كما امر الرئيس تبون بإستحداث تنظيم جديد يخص شروط عمل خريجي مدارس الإمتياز العليا.
وخلال الإجتماع أسدى تعليمات هامة بخصوص إعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية لإعداد نخبة رياضية وخلق المنافسة
بالإضافة إلى ضرورة إطلاق البطولة المدرسية للرياضات الجماعية بداية من شهر جانفي 2025.
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