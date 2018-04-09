إستحداث جائزة “توب سومر” لأحسن شاطئ في بومرداس

أعلنت ولاية بومرداس عن إستحداث جائزة سنوية لأحسن شاطئ “توب سومر” خصص لها غلاف مالي يقدر ب 10 مليون دج .

وأوضح عبد الرحمن مدني فواتيح والي الولاية بأن هذه الجائزة التحفيزية التي يجري حاليا تحديد معايير للفائزين بمراتبها الثلاثة الأولى.

حيث يتم حاليا أيضا تحديد ووضع معاييرها العامة من طرف متخصصين في المجال.

كما تندرج هذه الجائزة التي تعتبر الاولى من نوعها بالولاية في إطار تحسين الوجهة السياحية وإستقطاب ما لا يقل عن 15 مليون مصطاف برسم موسم الاصطياف القادم.

وهذا من بين أهم ما تتضمنه خارطة الطريق لتحضير موسم الإصطياف القادم التي تم مناقشتها خلال اجتماع المجلس التنفيذي الولائيي.

مؤكدا على أهمية رفع عدد الشواطئ المحروسة من 36 حاليا إلى 45 شاطئ على طول ساحل يتجاوز ألـ100 كلم .