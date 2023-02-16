قناة النهار إستحداث جائزة مسابقة أنظف مدينة ساحلية ببجاية بقلم قناة النهار نشر في 16 فيفري 2023 - 11:54 أنظف مدينة ساحلية شارك غرِّد أرسل 58 0 إستحداث جائزة مسابقة أنظف مدينة ساحلية ببجاية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/djyvC اقرأ أيضا باتريس موتسيبي: وهران وإفريقيا فخورة بما أنجز في الشان وأشكر كل من ساهم في إنجاحه قناة النهار 03 فيفري بوقرة : نعرف المنافس جيدا..ولازم نحافظو على الحرارة قناة النهار 30 جانفي دلال خير: قصة مؤسفة لشاب تعرض لإعتداء من أستاذته في طفولته تسببت له بفقدان للبصر قناة النهار 10 فيفري الشيخ النوي: الطريق السيار شرق-غرب.. نوع جديد من الطرقات تجدونة في الياشير قناة النهار 05 فيفري طالع هابط: النوي يقصف نظام المخزن بسبب المـ.خدرات التي تدخل للجزائر عن طريقهم قناة النهار 26 جانفي الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل اللواء الإماراتي مبارك سعيد غافان قناة النهار 01 فيفري الوادي: التونسيين يباركون قرار رئيس الجمهورية لتسهيل دخول وخرجوهم للجزائر قناة النهار 12 فيفري جيجل : حالة تراجع في أمواج البحر المشابهة لظاهرة الجزر بالشريط الساحلي للولاية قناة النهار 14 فيفري "مناصر يعلّق على خسارة المنتخب الجزائري على طريقة ميسي .." كاميرا واوا قناة النهار 05 فيفري تقييم تلاميذ الإبتدائي في التربية الإسلامية.. تلاوة القرآن بأحكام التجويد قناة النهار 13 فيفري