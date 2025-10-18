إستحداث جائزة نوادي السينما الجزائرية

سيشهد مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير، المزمع تنظيمه من 18 إلى 22 نوفمبر 2025، إطلاق جائزة نوادي السينما الجزائرية.

وحسب بيان للوزارة، تهدف الجائزة، كمبادرة نوعية، إلى تمكين نوادي السينما عبر الوطن من الإسهام في بلورة الرأي السينمائي وإثراء النقاش حول جماليات الصورة وقضاياها.

وتعد هذه الجائزة محطة جديدة في مسار تطوير المشهد السينمائي الوطني، إذ تمنح نوادي السينما فرصة التعبير عن رؤيتها النقدية.

وتشرف على منحها لجنة تحكيم تتكون من ممثلي هذه النوادي، في تجربة تؤسس لثقافة الحوار السينمائي وتكريس المقاربة الجماعية في قراءة الإبداع.