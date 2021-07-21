إستحداث خلية أكسجين لمراقبة الانتاج والتوزيع بالجزائر

أعلن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الأربعاء، عن استحداث خلية أكسجين، لمراقبة إنتاج وتوزيع وإستهلاك هذه المادة.

وتم استحداث هذه الخلية، بتوصية من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.

وأوضح الوزير، خلال اللقاء الذي جمعه مع مدراء الصحة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إن هذه الخلية القطاعية، ستعمل وفق قاعدة بيانات، لمراقبة انتاج وتوزيع واستهلاك الأكسجين.

وأوضح بن بوزيد، إن إنتاج الأكسجين كان كافيا في السابق، قبل تفشي جائحة كورونا، ولكن الإنتاج حاليا بعد أزمة الوباء، لم يعد كافيا.