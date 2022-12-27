إستحداث رتبة أستاذ باحث حامل لشهادة الدكتوراه في قطاع التربية

أعلن وزير التربية اليوم عبد الحكيم بلعابد، عن إستحداث رتبة “أستاذ باحث ” في الأطوار التعليمية الثلاث. وتخص هذه الرتبة الأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه .

وقال الوزير خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم بوهران، أن القانون الأساسي لقطاع التربية حمل العديد من المفاجآت للأستاذ أهمها، إعفاء أساتذة التعليم الإبتدائي من المهام غير البيداغوجية، والتي تشمل ” إطعام التلاميذ ومرافقتهم داخل الساحة وإلى دورات المياه.

كما يتضمن القانون فرصة أكبر لعملية الترقية على غرار الترقية إلى الرتب القيادية بالمؤسسات التربوية. إضافة إلى الترقية إلى مناصب عليا ذات البعد البيداغوجي .

وبالنسبة للحجم الساعي فقد أكد الوزير، أنه سيتم تقليصه حسب الأقدمية في التدريس لكل أستاذ إضافة إلى سنه