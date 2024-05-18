إستحداث رتب جديدة.. بلمهدي يعلّق 

إستحدثت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف رتب جديدة على غرار رتبة إمام ممتاز لفائدة الحاملين لشهادة الدكتوراه.

وفي تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد لعدد من منشآت قطاعه ببومرداس أكد يوسف بلمهدي أن الهدف من إستحداث رتب جديدة هو “تثمين وتطوير القطاع وقدرات المنتسبين له” بصفة عامة.

وأضاف بلمهدي أنه “صدر مؤخرا مرسوم تنفيذي يتضمن إستحداث رتب جديدة على غرار رتبة إمام ممتاز موجهة لفائدة الحاملين لشهادة الدكتوراه بغرض تثمين قدرات المتحصلين على مختلف الشهادات الجامعية الجزائرية”.

كما أعلن الوزير عن وجود منتسبين لبعض الرتب ضمن هياكل و مصالح القطاع “مثل معلم القرآن و رتب أخرى منخفضة قليلا تمكن أصحابها من الترقية لرتب عليا بعد حصولهم على الشهادات الجامعية العليا, خاصة منها شهادة الدكتوراه”.

وبالمناسبة أشار الوزير إلى أن استحداث هذه الرتب يندرج في إطار “مخطط التنمية البشرية للقطاع ككل”.