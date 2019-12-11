إستحداث رسم سنوي على السيارات والآليات في قانون المالية لـ 2020

تم اليوم الاربعاء خلال إجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح التوقيع على قانون المالية لسنة 2020 .

ونص ذات القانون على ارتفاعات طفيفة في الضرائب والرسوم وكذا استحداث رسم جديد على السيارات.

ويتضمن قانون المالية لـ 2020 إستحداث رسم سنوي على السيارات والآليات واجب الدفع خلال إكتتاب عقد التأمين من قبل المالكين.

وحددت القيمة المالية لرسم السنوي على السيارات والآليات بـ 1500 دج بالنسبة للسيارات السياحية و3000 دج بالنسبة للسيارات الأخرى.

كما نص قانون المالية 2020 على رفع الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق على المركبات ذات المحركات عالية القدرة من 30 بالمائة إلى 60 بالمائة.

وذلك مع توسيع مجال تطبيقها على المركبات ذات محرك بنزين لسيارات تفوق 1.800 سم3 وسيارات ذات محرك ديزل تفوق 2.000 سم 3.

وتم إقتراح رسم بقيمة 6000 دج مطبق على السيارات التي يدخلها إلى الجزائر بصفة مؤقتة الخواص غير المقيمين.

وواجبة للتسديد على مستوى مصالح الجمارك قبل تسليم سند العبور عبر الجمارك.

وفي ذات السياق تم إقتراح رفع الرسم على سندات النقل الفردية أوالجماعية المسلمة للمقيمين للقيام برحلة دولية من 500 دج إلى 1.000 دج لكل سفر برّا أوعبر السكك الحديدية.