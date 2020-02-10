إستحداث رقم أخضر لتسهيل نقل جثامين الجزائريين المتوفين بإيطاليا

تنهي سفارة الجزائر بروما، إلى علم كافة مواطنيها المقيمين بدائرة اختصاصها، عن تخصيص رقم أخضر لتسهيل نقل جثامين الجزائريين المتوفين هناك.

وجاء في بيان للسفارة: “تجسيدا للتعهدات الانتخابية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،في شقها المتعلق بالتكفل بمشاكل الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، لاسيما ما تعلق منها بإلتزام الدولة بآليات تسريع ونقل جثامين الجزائريين المتوفين في الخارج”.

مضيفا: “قد تم تخصيص رقم أخضر 800 70 50 33 من أجل استقبال المكالمات الهاتفية المتعلقة بالإخطار ومتابعة حالات الوفيات المسجلة بوسط وجنوب إيطاليا”.