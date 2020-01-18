إستحداث رقم أخضر مجاني لنقل جثامين موتى الجالية الجزائرية بكندا

كشفت القنصلية العامة الجزائرية بمونتريال بكندا عن إستحداث رقم أخضر خاص بنقل جثامين موتى الجالية الجزائرية بكندا.

وأفادت القنصلية العامة الجزائرية بمونتريال، في بيان لها نشر عبر موقعها الرسمي، أنه “وفقا لتعليمات وزير الدولة المسؤول عن المجتمع والكفاءة بالخارج، فإن القنصلية العامة الجزائرية في مونتريال تتيح للعائلات الجزائرية بكندا، والتي توفي أحد من أفراد عائلتها، رقما مجانيا لإعلان الوفاة والتواصل مع القنصلية لإستكمال جميع الإجراءات المرتبطة بالوفاة”.

وأكدت القنصلية العامة الجزائرية بكندا، أنه سيتم أيضا تعيين موظف قنصلي خاص لمرافقة العائلات الجزائرية بكندا وتقديم المساعدة لهم.

ونشرت الرقم الأخضر المجاني : 3580 – 840 (833) 1