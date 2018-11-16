إستحداث سجل وطني للتكفل بتشوهات القلب الجينية عند الأطفال

سيتم إستحداث سجل وطني لإحصاء التشوهات الخلقية للقلب عند الأطفال والتكفل بها لإحصاء جميع الحالات التشوهية. حسبما أكده مرزاق غرناووت رئيس الديوان بوزارة الصحة والسكان اليوم الجمعة بمناسبة الملتقى الدولي الثاني لأمراض القلب. مضيفا أن السجل سيساعد السلطات العمومية في القضاء على العجز المسجل في هذا المجال واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا.

مشيرا بأن معدل الإصابة بهذا المرض تتراوح ما بين 3 و 8 حالات لكل 1000 ولادة حية سنويا في العالم.

فيما تسجل الجزائر 8 آلاف حالة جديدة سنويا من بينها 3 آلاف حالة استعجالية تتطلب التكفل بها خلال الأيام الأولى من حياة الرضيع.

وفي ذات السياق، أشارت ميراد بودية مديرة النشاطات الصحية والإجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال الأجراء.

إلى أن الصندوق يتكفل بجميع الحالات المسجلة على المستوى الوطني بالعيادة المتخصصة ببوسماعيل ولاية تيبازة.

في إطار عملية الدفع من أجل الغير وتحويل المرضى في إطار عملية التعاقد مع 23 عيادة تابعة للقطاع الخاص.

وكذا التحويلات إلى الخارج بالنسبة للحالات المعقدة جدا.

من جهته قال المدير العام لمؤسسة “إبني”، الياس كرار، عن مشروع إنشاء مستشفى متخصص في جراحة التشوهات الخلقية للقلب لدى الأطفال بالجزائر.

قصد تحسين التكفل بهذا المرض الذي لازال يشكل عبئا على المجتمع والدولة الجزائرية.