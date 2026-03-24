إستحداث شركة سونلغاز الدولية

تمّ تأسيس “سونلغاز-الدولية” كأداة استراتيجية لتجسيد هذا التوجه الطموح. وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى ترسيخ دعائم اقتصاد وطني متنوع ومندمج في محيطه الإقليمي والدولي. وتعزيز ولوج المؤسسات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وانسجامًا مع رؤية وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، الوصية على مجمع سونلغاز.

وحسب بيان لمجمّع سونلغاز، فإن استحداث هذه الشركة الجديدة في سياق الديناميكية التي يشهدها القطاع، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز نشاطه على المستوى الخارجي. بما يسمح بتصدير خبرة سونلغاز وخدماتها إلى الخارج، ويعزز مكانة الجزائر كشريك موثوق وفاعل في محيطها الإقليمي والدولي.

كما ستتولى شركة “سونلغاز-الدولية” مهمة تطوير نشاطات المجمع خارج الحدود الوطنية، من خلال استكشاف واستغلال فرص الاستثمار والتعاون. خاصة في الأسواق الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مع السعي إلى إبرام شراكات استراتيجية وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة. تشمل الدراسات الهندسية، والإنجاز، والاستغلال، والصيانة، ونقل المعرفة والتكوين.

كما يعكس إنشاء هذه الشركة الإرادة الراسخة للقطاع في مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الطاقة عالميًا وتعزيز الحضور الدولي للجزائر. بالاعتماد على ما تزخر به من خبرات بشرية وتقنية معتبرة، وما راكمته من تجارب ناجحة في مختلف مجالات نشاطه.

ويجدد قطاع الطاقة والطاقات المتجددة إلتزامه التام بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. والمساهمة الفعالة في دعم مسار الانفتاح الاقتصادي، وترقية الصادرات خارج المحروقات. بما يخدم التنمية الوطنية المستدامة ويعزز تواجد الجزائر على الصعيد الدولي.

