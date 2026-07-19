أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد صديق آيت مسعودان، عن إستحداث شهادة الماستر في علوم التخدير. ابتداءً من الدخول الجامعي المقبل لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. في خطوة تستجيب لاحتياجات المنظومة الصحية وتدعم تكوين كفاءات عالية التأهيل في التخصصات ذات الأولوية، لاسيما التخدير والإنعاش.

وأوضح وزير الصحة في كلمة له قرأها عنه بالنيابة الأمين العام للوزارة خلال إشرافه على تخرج الدفعة الثانية عشرة لشبه الطبيين والدفعة العاشرة للقابلات. أن التكوين شبه الطبي خلال السنوات الأخيرة عرف تطورا نوعيا من خلال الإرتقاء به إلى مستوى التعليم الجامعي بمنح شهادات الليسانس والماستر. مع تعزيز التكوين التطبيقي. عبر تعميم منصات المحاكاة الطبية في إطار برنامج وطني لعصرنة ورقمنة التكوين.

كما أكد الوزير أن قطاع التكوين شبه الطبي أصبح يستقطب سنويا نخبة الناجحين في شهادة البكالوريا، بفضل جودة التكوين وضمان الإدماج المهني. مشيرا إلى اعتماد الوزارة آليات استشرافية لتخطيط الموارد البشرية. بما يضمن توزيعا متوازنا للكفاءات وتحسين جودة الخدمات الصحية.

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