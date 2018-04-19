إستحداث فرع الفرقة الجهوية لمحاربة الهجرة غير الشرعية بعنابة

إفتتحت مصالح الأمن الوطني بعنابة مؤخرا فرع الفرقة الجهوية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، أين ستكون بلدية البوني المقر الدائم له.

يهدف هذا الفرع ، وضع حد للظاهرة التي استفحلت كثيرا خاصة في عنابة وتحديدا بشواطى سيدي سالم وبعض الشواطى المجاورة.

كما يهدف للحد من سطوة بارونات تهريب البشر بطرق غير قانونية، إضافة إلى تهريب المرجان بطرق رهيبة.

تحدثت مصادر للنهار” أونلاين”، أن ذات المصالح اكتشفت مؤخرا ورشات سرية لصناعة قوارب الموت لتهريب الشباب للضفة الأخرى.

للإشارة شهدت ولاية عناية في الأشهر القليلة الماضية هجرة أعداد كبيرة من الشباب بطرق غير شرعية.