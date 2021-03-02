إستحداث فرق تفتيشية مختلطة لمراقبة المؤسسات الصيدلانية

كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن إستحداث فرق تفتيشية مختلطة بين قطاعي الصناعة الصيدلانية والتجارة.

وحسب بيان للوزارة، فإن الفرق ستتكفل بالمراقبة على مستوى المؤسسات الصيدلانية، عقب قرار مشترك اتخذته الوزارتين.

وأوضح البيان، أن الإجراء يأتي في اطار مخطط العمل الرامي إلى ضمان وفرة الدواء وحصول المواطنين عليه.

وذكّرت الوزارة جميع المتعاملين المتدخلين في سلسلة الادوية “منتجون، مستوردون، موزعو الجملة والصيادلة خواص”، بأن بعض الممارسات التجارية ممنوعة منعا باتا.

وأفادت الوزارة، أن الأمر يتعلق بالممارسات التجارية الكفيلة بإثارة توترات أو إنقطاع في التموين ببعض الادوية.

كما حذرت الوزارة من ان هذه الممارسات تعرض صاحبها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية بموجب التشريع الساري.

وكشفت في ذات السياق، أن المواطنين الذين يقعون ضحايا هذه الممارسات التجارية غير القانونية بخصوص الدواء يمكنهم تقديم شكاوي مباشرة لوزارة الصناعة الصيدلانية، عبر البريد الالكتروني “[email protected]”.