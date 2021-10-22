إستحداث فريق عمل لتوظيف البحث العلمي في قطاع الأشغال العمومية

تم إبرام إتفاق بين وزارتي الأشغال العمومية والتعليم العالي والبحث العلمي لاستحداث فريق عمل مشترك. بهدف توظيف البحث العلمي في قطاع الأشغال العمومية.

وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية. فقد جرى الإتفاق خلال إجتماع تحضيري يندرج في إطار تعزيز البحث العلمي في قطاع الأشغال العمومية. تحت إشراف الأمين العام للوزارة، سليم جعلال، رفقة الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نور الدين غوالي.

وقال جعلال، أن القطاع بحاجة للبحث العلمي والحلول العملية الكفيلة بحل المشكلات التي تعترض مختلف المتدخلين في القطاع. على غرار تراكم الرمال بالطرق وشبكة السكك الحديدية. وهو ما يستدعي أكثر من أي وقت مضى توظيف المخابر العلمية. بالإضافة إلى مختلف الإشكاليات التي تتطلب معالجة علمية بحتة.

من جهته، أكد غوالي على حصيلة الأبحاث التي أجريت سابقا في مجال الأشغال العمومية والمخرجات الواعدة التي يتوجب أن توظف وتستغل. زيادة على تفعيل البحث العلمي بمرافقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في إطار برنامج وطني للبحث، يتم الإتفاق عليه ورسم معالمه بين الطرفين.

وأضاف البيان، أنه تم الإتفاق على وجوب تحديد المحاور البحثية للإشكاليات المهمة في قطاع الأشغال العمومية. على أن يتم إستحداث فريق عمل مشترك، يبلور أرضية يمكنها مباشرة توظيف البحث العلمي في قطاع الأشغال العمومية في أقرب الآجال.

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