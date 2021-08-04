إستحداث قطب جزائي جديد لمتابعة الجـرائم السبريانية ومتابعة المتورطين في نشرالأخبار الكاذبة

أمر رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، بإستحداث قطب جزائي جديد لمتابعة الجـرائم السبريانية، و متابعة المتورطين في نشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء هذا القررار خلال الإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه رئيس الجمهورية اليوم، خصص لدراسة ومتابعة الوضع الأمني العام، والحالة الصحية في البلاد، وكذا التحضير للاستحقاقات المحلية المقبلة، إضافة إلى الدخول الاجتماعي.

وبعد أن استمع لمداخلات أعضاء المجلس، ثمن الرئيس الهبة الشعبية التضامنية لمواجهة وباء كوفيد -19، داعيا المواطنين إلى المزيد من اليقظة وعدم التراخي في احترام الإجراءات الوقائية أمام متحور دالتا بالنظر لسرعة انتشاره.