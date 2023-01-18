تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 02 إستحداث لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ووقع الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيدي رقم 23-50 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافـق 3 جـانفي سـنـة 2023 ،يـتضـمـن إنـشـاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافـحة تبـيـيض الأموال وتمويل الإرهاب وتحـديـد مهامـهــا وتنظيمها وسيرها.

ووفقا لذات المرسوم اللجنة يرأسها رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي وتتكون من ممثلي وزارتي الداخلية والعدل. كما تضم ممثلين لقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني. بالإضافة إلى ممثلين عن بنك الجزائر ومديرية الجمارك ومديرية الضرائب وأملاك الدولة.

وتساهم اللجنة المستحدثة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تببيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأشار المرسوم إلى ان من صلاحيات هذه اللجنة المستحدثة طلب أي معلومة أو بيانات ذات صلة من السلطات المختصة في مجال تببيض الأموال وتمويل الإرهاب. وأيضا تسهيل تبادل البيانات والإحصائيات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.