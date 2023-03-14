إستحداث لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ برنامج التكوين الأولي لطلبة الدكتوراه الجدد

إستحدثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا، لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ برنامج التكوين الأولي لفائدة طلبة الدكتوراه الجدد. بغية تمكينهم من إكتساب المعارف وتعميقها. لاسيما في مواد الفلسفة والإنجليزية وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

وحسب بيان الوزارة، فإنه وفي إطار إعداد وتنفيذ برنامج التكوين الأولي لفائدة طلبة الدكتوراه الجدد. إستحدثت الوزارة لجنة وطنية للإشراف ومتابعة تنفيذ برنامج التكوين على مستوى مؤسسات التعليم العالي.

وتتشكل هذه اللجنة من أربع لجان بيداغوجية وطنية تعمل على تمكين طلبة الدكتوراه من إكتساب المعارف وتعميقها. لاسيما في المواد الأفقية التالية: الفلسفة، التعليمية، الانجليزية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. والمدرجة ضمن القرار الوزاري الذي يحدد المقاييس الأفقية. من أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث على مستوى مؤسسات التعليم العالي”.

ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير مهارات طلبة الدكتوراه في عدة مجالات تتعلق بالآداب والأخلاقيات في البحث العلمي وتعبئة المعارف والمهارات في مجال احترام الملكية الفكرية. واستعمال أدوات الرقمنة والتفكير النظري والابستمولوجي. وذلك من أجل تحصيل ونشر المعرفة وتنمية الحس النقدي لدى طلبة الدكتوراه. مما يسمح لهم بالمشاركة الفعالة في تطوير المجتمع واكتساب فكر متفتح واحترام الآخر”.

كما يرمي برنامج اللجنة أيضا إلى تطوير مهارات المبادرة والابتكار وغرس روح المقاولاتية والقيادة لدى هؤلاء الطلبة. إضافة إلى تحسين مستواهم في اللغة الانجليزية، مما سيمكنهم كذلك من المشاركة في ملتقيات علمية دولية. ونشر أعمالهم في مجلات عالمية محكمة والتواصل مع عالمهم الخارجي”، يضيف المصدر ذاته.

جذير بالذكر أن هذه المراجع متاحة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، مما سيسمح لكل فواعل الأسرة الجامعية من الاطلاع عليها والاستفادة من محتواها”، علما أنه سيشرع في وضع هذا البرنامج التكويني حيز التنفيذ، بمختلف مراجعه، “مباشرة بعد الإعلان عن الانطلاق الرسمي للسنة التكوينية الجديدة للطور الثالث، من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور